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Как малому бизнесу разобраться с обязательной маркировкой? Бесплатный вебинар завтра

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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С 1 декабря 2021 маркировка упакованной минеральной воды и всей молочной продукции стала обязательной для импортеров и производителей, а с 20 января 2022 это произойдет и для розницы. С начала года также стартует новый вид маркировки табака.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Маркировка в 2022: дедлайны и как подготовиться небольшому бизнесу». Он пройдет 7 декабря, начало в 11:00 по Москве.

Самое главное, что рассмотрим на вебинаре:

  • этапы и сроки введения маркировки молочной продукции, минеральной воды, никотиносодержащей продукции;
  • как рознице подготовиться к дедлайну по молочным продуктам;
  • топ-5 ошибок предпринимателей при работе с маркировкой;
  • штрафы и ответственность: кто и как будет выявлять нарушения;
  • сколько стоит для розницы переход на маркировку и где можно сэкономить.

Спикер — Иван Кириллин, директор по продажам «МойСклад».

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15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

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