Пойдут проверки зарплат в компаниях, которые повышают цены на свои товары

Цены растут. В том числе, например, на металл. Но отражается ли это как-то на зарплатах простых рабочих, которые трудятся на металлургических предприятиях?
Этот вопрос задал спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
«Рост цен, понятно, дает дополнительные дивиденды тем, кто является собственником. А те, кто работает на предприятии? Как их жизнь изменилась от того, что у нас этот рост цен спровоцировал другие процессы?» — сказал он.
Володин призвал правительство выяснить этот вопрос, передает ИА ТАСС.
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