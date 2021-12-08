Вкладчики лопнувших банков будут оформлять возврат своих денег через Госуслуги

Сейчас, чтобы забрать свой вклад из банка с отозванной лицензией, надо подать письменное заявление в АСВ. Но все будет проще и быстрее.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит дистанционный способ подачи заявления для получения вклада из обанкротившегося банка.

Направить электронное заявление можно будет через сайт Агентства по страхованию вкладов или портал госуслуг

Кроме того, физлица (не ИП) смогут получить страховку по вкладу на банковскую карту «Мир».

Вкладчикам возвращают 100 % вклада, но не более 1,4 млн рублей. По счетам эскроу для покупки жилья сумма страховки — 10 млн рублей.