Когда главбуху грозит субсидиарка за неуплаченные налоги? Бесплатный вебинар

Главбухи и директора компании в зоне риска — бюджет нужно наполнять, и если налоговики не смогут взять денег с компании, они придут к ее руководству. О «деле Ахмадеевой» забывать не стоит. Как защититься?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Субсидиарная ответственность по налоговым долгам компаний». Он пройдет 10 декабря, начало в 14:00 по Мск.
На вебинаре обсудим:
- при каких условиях директор или главный бухгалтер могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по налоговым долгам организаций;
- что делать в таком случае, если организация не утратила свою платежеспособность и не ликвидирована;
- как соотносятся между собой разные инструменты защиты интересов бюджета;
- что делать, если в отношении директора или главного бухгалтера налоговая использует несколько инструментов одновременно.
Спикеры:
- Дмитрий Барский, советник, руководитель налоговой практики Crowe CRS, юрист, рекомендованный рейтингами «Право-300» и «Коммерсантъ».
- Евгения Заинчуковская, юрист налоговой практики Crowe CRS.
Запишитесь сейчас.
АКЦИЯ НЕДЕЛИ!
На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.
Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.
В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».
Покажите директору, на что вы способны. Записаться и получить подарок