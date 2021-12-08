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Когда главбуху грозит субсидиарка за неуплаченные налоги? Бесплатный вебинар

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Рубрика Банкротство
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Главбухи и директора компании в зоне риска — бюджет нужно наполнять, и если налоговики не смогут взять денег с компании, они придут к ее руководству. О «деле Ахмадеевой» забывать не стоит. Как защититься?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Субсидиарная ответственность по налоговым долгам компаний». Он пройдет 10 декабря, начало в 14:00 по Мск.

На вебинаре обсудим:

  • при каких условиях директор или главный бухгалтер могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по налоговым долгам организаций;
  • что делать в таком случае, если организация не утратила свою платежеспособность и не ликвидирована;
  • как соотносятся между собой разные инструменты защиты интересов бюджета;
  • что делать, если в отношении директора или главного бухгалтера налоговая использует несколько инструментов одновременно.

Спикеры:

  • Дмитрий Барский, советник, руководитель налоговой практики Crowe CRS, юрист, рекомендованный рейтингами «Право-300» и «Коммерсантъ».
  • Евгения Заинчуковская, юрист налоговой практики Crowe CRS.

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АКЦИЯ НЕДЕЛИ!

На «Клерке» заканчивается набор в группу повышения квалификации по теме «Управленческий учет: от нуля до внедрения». Занятия вот-вот начнутся - 15 декабря.

Всем, кто на этой неделе забронирует место в группе, «Клерк» подарит месяц безлимитных консультаций, чтобы было легче учиться на потоке.

В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер».

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