Иностранцы не могут удаленно зарегистрировать бизнес в России

Могут ли иностранцы зарегистрировать ООО в нашей стране без ее посещения? Например, заверить заявление в консульстве, и прислать документы экспресс-почтой? Ответ эксперта: не могут.

Рассказала Елена Зарубина, юрист ЮК ПРИОРИТЕТ.

«У нас тут вчера возник вопрос как регистрировать ООО с иностранцами, если они единственные участники и заверяют документы за границей. Ответ на него: никак. Только если сами приедут в РФ, и подадут документы напрямую в налоговую или через нотариуса. Принять документы, заверенные и/или апостилированные в консульстве, по закону теперь нет возможности ни у налоговой ни у нотариуса.

А все потому, что у нотариусов сейчас нет отдельной услуги по отправке документов в налоговую при первичной регистрации (абз. 5 п. 1 ст. 9 ФЗ „О регистрации юрлиц и ИП“, ст. 80 Основ законодательства „О нотариате“). У них все в рамках одного нотариального действия, сначала заверяют, потом отправляют. А если документ уже заверен, нашему нотариусу на нем уже нечего удостоверять

А налоговая не принимает документы на регистрацию компании по почте. Только электронно, либо через нотариуса, либо лично».

Как вариант, искать второго учредителя в России. Иностранец у себя там в консульстве заверит, а российский пойдет к нотариусу, и через него документы подаст.