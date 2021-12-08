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Изменили форму заявления для внесения изменений в ЕГРЮЛ

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Вносить изменения в устав или ЕГРЮЛ надо будет по обновленной форме Р13014.

Опубликован приказ ФНС от 01.11.2021 № ЕД-7-14/948@.

В частности, поменялся раздел 4 об изменении уставного капитала.

Туда добавили новый код 4 — «увеличение уставного капитала во исполнение договора конвертируемого займа».

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Изменения связаны с поправками в закон о госрегистрации, которые вступили в силу с 13 июля 2021 года.

Теперь в ЕГРЮЛ должны быть сведения:

  • о наличии у АО и ООО договора конвертируемого займа;
  • о займодавце и размере его доли в уставном капитале, которую он может получить по договору конвертируемого займа.

Новый бланк будет применяться с 18 декабря 2021 года.

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