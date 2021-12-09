📈 Люди ждут повышения зарплаты в 2022 году

Главное, чего ждут люди от работы в следующем году — это повышение зарплаты. Еще работникам хотелось бы стабильности, адекватных руководителей и карьерного роста.
Вот как распределились голоса в опросе, который провел сервис SuperJob. Вопрос звучит так: Чего вы прежде всего ждете от своей работы в 2022 году?
|Вариант ответа
|Повышения зарплаты
|55 %
|Стабильности
|33 %
|Адекватного руководства
|27 %
|Карьерного роста
|26 %
|Новых интересных задач
|19 %
|Улучшения условий труда
|16 %
|Изменения системы мотивации (премии, бонусы, компенсационный пакет)
|15 %
|Признания заслуг
|9 %
|Ничего не жду
|8 %
|Снижения нагрузки
|6 %
|Улучшения взаимоотношений в коллективе
|4 %
Мужчины чаще женщин ожидают в 2022 году карьерного роста, а для женщин важнее адекватное руководство.
А что от своей работы ждете вы?
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