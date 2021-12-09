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📈 Люди ждут повышения зарплаты в 2022 году

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Рубрика Общество. Люди. События
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Главное, чего ждут люди от работы в следующем году — это повышение зарплаты. Еще работникам хотелось бы стабильности, адекватных руководителей и карьерного роста.

Вот как распределились голоса в опросе, который провел сервис SuperJob. Вопрос звучит так: Чего вы прежде всего ждете от своей работы в 2022 году?

Вариант ответа

  

Повышения зарплаты

 55 %

Стабильности

 33 %

Адекватного руководства

 27 %

Карьерного роста

 26 %

Новых интересных задач

 19 %

Улучшения условий труда

 16 %

Изменения системы мотивации (премии, бонусы, компенсационный пакет)

 15 %

Признания заслуг

 9 %

Ничего не жду

 8 %

Снижения нагрузки

 6 %

Улучшения взаимоотношений в коллективе

 4 %

Что касается повышения зарплаты, то чаще всего этого ждут люди с доходом от 80 тыс. рублей.

Мужчины чаще женщин ожидают в 2022 году карьерного роста, а для женщин важнее адекватное руководство.

А что от своей работы ждете вы?

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ!

Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

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