📈 Люди ждут повышения зарплаты в 2022 году

Главное, чего ждут люди от работы в следующем году — это повышение зарплаты. Еще работникам хотелось бы стабильности, адекватных руководителей и карьерного роста.

Вот как распределились голоса в опросе, который провел сервис SuperJob. Вопрос звучит так: Чего вы прежде всего ждете от своей работы в 2022 году?

Вариант ответа Повышения зарплаты 55 % Стабильности 33 % Адекватного руководства 27 % Карьерного роста 26 % Новых интересных задач 19 % Улучшения условий труда 16 % Изменения системы мотивации (премии, бонусы, компенсационный пакет) 15 % Признания заслуг 9 % Ничего не жду 8 % Снижения нагрузки 6 % Улучшения взаимоотношений в коллективе 4 %

Что касается повышения зарплаты, то чаще всего этого ждут люди с доходом от 80 тыс. рублей.

Мужчины чаще женщин ожидают в 2022 году карьерного роста, а для женщин важнее адекватное руководство.

А что от своей работы ждете вы?