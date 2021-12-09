Инвесторы советуют: вкладывайтесь в удобрения в 2022 году

Среди причин, почему стоит вкладываться в их ценные бумаги — импортозамещение, достаточный запас удобрений на следующий год (а значит, будет экспорт) и дешевая электроэнергия.

Для начала, небольшая справка. Существует три вида удобрений — калийные, азотные и фосфорные. Также в их производстве нужен природный газ. Следовательно, удобрения дорожают при дорожании газа. Кроме того, на рост цен влияет неурожай.

Выручка Еврохима, который производит все три вида удобрений, выросла за первое полугодие 2021 года на 45% до $4,4 млрд.

Цены на газ с января выросли на 450-500% — заводы по производству удобрений закрываются. Например, норвежская компания Yara снизила производство аммиака на 40%.

Крупнейшие экспортеры газа и удобрений не выходят на внешний рынок, предпочитая обеспечивать рынок внутренний. А еще и санкции заставляют некоторые страны сокращать экспорт (например, Китай и Беларусь). При этом, мировой спрос на сельхозпродукцию (то есть, на еду) остается прежним.

Российские же производители удобрений интересны для инвестиций по следующим причинам:

в нашей стране сильно выросло производство еды из-за санкций и импортозамещения;

запаса удобрений на следующий год хватит, а значит излишки пойдут на дефицитный иностранный рынок;

за энергию они платят по низким гостарифам, мировой энергетический кризис на них почти не влияет.

И советуют присмотреться к облигациям ЕвроХима и Уралкалия, к акциям Фосагро, Акрон, Куйбышевазот.

По материалам канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».