🏡 Вычет за покупку квартиры не дадут, если у вас нет дохода

Если вы купили квартиру за 2 млн рублей, это не означает, что вам автоматически возместят из бюджета 260 тыс. рублей. Чтобы вернуть НДФЛ, его надо сначала заплатить.
Вычет — это уменьшение налогооблагаемых доходов.
Имущественный вычет начинают давать в том году, когда было куплено жилье. Если в этом году у вас нет доходов, облагаемых НДФЛ, то и вычет вам не светит.
Но он не сгорает.
Воспользоваться вычетом можно и потом, когда у вас появятся облагаемые доходы.
Об этом сообщает Минфин в письме от 18.11.2021 № 03-04-05/93286.
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Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.