🏡 Вычет за покупку квартиры не дадут, если у вас нет дохода

Если вы купили квартиру за 2 млн рублей, это не означает, что вам автоматически возместят из бюджета 260 тыс. рублей. Чтобы вернуть НДФЛ, его надо сначала заплатить.

Вычет — это уменьшение налогооблагаемых доходов.

Имущественный вычет начинают давать в том году, когда было куплено жилье. Если в этом году у вас нет доходов, облагаемых НДФЛ, то и вычет вам не светит.

Но он не сгорает.

Воспользоваться вычетом можно и потом, когда у вас появятся облагаемые доходы.

Об этом сообщает Минфин в письме от 18.11.2021 № 03-04-05/93286.

К ВАМ ИДУТ НАЛОГОВИКИ! Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.



Чтобы подготовить вас к непростому 2022 году, «Клерк» оперативно разработал уникальный курс по защите при налоговых проверках. Записаться и получить подарок тут.



В конце - удостоверение о повышении квалификации (с занесением в ФИС ФРДО). Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер»(смотрите здесь).

