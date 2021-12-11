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Еще больше беременных женщин получат пособие за учет в ранние сроки

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Рубрика Социальные пособия
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Женщинам, заключенным под стражу, будут платить ежемесячное пособие по беременности.

Его пропишут не в законе № 81-ФЗ, где такие пособия фигурируют, а в отдельном постановлении Правительства.

Опубликован проект Минтруда.

Раньше пособие за учет в ранние сроки беременным сотрудницам платили работодатели. Сейчас это делает ПФР.

В ПФР по электронным канал заявление от женщины-заключенной будет передавать администрация колонии.

Пособие будут перечислять на лицевые счета осужденных.

Это правило заработает задним числом, с 1 июля 2021 года.

Выплата положена, если беременная женщина встала на учет в первые 12 недель и у нее маленький доход. Размер пособия — 50 % от прожиточного минимума.

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