Пенсионерам хотят дать к Новому году 13-ю пенсию

В Госдуме предложили ежегодно в декабре выплачивать дополнительную пенсию.

В декабре, перед новогодними праздниками, люди начинают активно брать микрокредиты. Среди таких заемщиков много пенсионеров. Им не хватает денег. Исправить ситуацию может введение 13-ой пенсии.

Такой законопроект подготовили в партии «Справедливая Россия — За правду». Он отправлен на отзыв в Правительство.

Получив эту дополнительную пенсию, многие пенсионеры откажутся от кредитов и им не придется залезать в долги, а потом гасить их с большими непосильными процентами.

Еще одно нововведение из этого проекта — повышенная фиксированная выплата к пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 70-ти.

На 13-ую пенсию потребуется 654,8 млрд рублей, на повышенную пенсию с 70 лет — 53,9 млрд рублей.

Эти деньги у Минфина есть, утверждает Миронов.