Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как снизить претензии налоговиков к договорам компании? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Версия для печати

Налоговики в ходе проверки обязательно найдут, к чему докопаться в договоре. Например, указан один расчетный счет, а оплата шла на другой. Чтобы не давать им лишнего повода посчитать ваши сделки фиктивными, в договорах нужно навести порядок.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «К чему налоговики придираются в договорах?». Он пройдет 14 декабря, начало в 15:00 по Мск.

Поговорим на вебинаре:

  • к чему придираются чаще всего;
  • как действовать, если претензии из налоговой уже прилетели;
  • как оформлять договоры, чтобы таких претензий не допустить.

Спикер — Константин Епифанов, Арбитражный адвокат, управляющий партнёр АБ «Бизнес. Право. Арбитраж».

Запишитесь скорее.

Подборка полезных мероприятий

Разместить