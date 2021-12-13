Как снизить претензии налоговиков к договорам компании? Расскажем завтра на бесплатном вебинаре

Налоговики в ходе проверки обязательно найдут, к чему докопаться в договоре. Например, указан один расчетный счет, а оплата шла на другой. Чтобы не давать им лишнего повода посчитать ваши сделки фиктивными, в договорах нужно навести порядок.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «К чему налоговики придираются в договорах?». Он пройдет 14 декабря, начало в 15:00 по Мск.
Поговорим на вебинаре:
- к чему придираются чаще всего;
- как действовать, если претензии из налоговой уже прилетели;
- как оформлять договоры, чтобы таких претензий не допустить.
Спикер — Константин Епифанов, Арбитражный адвокат, управляющий партнёр АБ «Бизнес. Право. Арбитраж».
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