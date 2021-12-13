AliExpress Россия с 2022 года переходит на налоговый мониторинг

AliExpress Россия в рамках пилотного проекта ФНС интегрировала свои информационные системы с АИС «Налог-3».

С 1 января 2022 года компания станет участником налогового мониторинга.

У участников этой системы нет обычных налоговых проверок, они взаимодействуют с налоговиками в режиме онлайн. ФНС получает доступ к бухгалтерскому и налоговому учету компаний-участников мониторинга.

AliExpress Россия планирует внедрить платформу VK Tax Monitoring для управления налоговыми данными, говорится в пресс-релизе компании. Через нее в ФНС будут идти первичные документы в онлайн-режиме.