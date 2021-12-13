Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

AliExpress Россия с 2022 года переходит на налоговый мониторинг

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговый мониторинг
Версия для печати

AliExpress Россия в рамках пилотного проекта ФНС интегрировала свои информационные системы с АИС «Налог-3».

С 1 января 2022 года компания станет участником налогового мониторинга.

У участников этой системы нет обычных налоговых проверок, они взаимодействуют с налоговиками в режиме онлайн. ФНС получает доступ к бухгалтерскому и налоговому учету компаний-участников мониторинга.

AliExpress Россия планирует внедрить платформу VK Tax Monitoring для управления налоговыми данными, говорится в пресс-релизе компании. Через нее в ФНС будут идти первичные документы в онлайн-режиме.

Подборка полезных мероприятий

Разместить