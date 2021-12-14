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На любое требование из ИФНС нужно обязательно отвечать

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Участились случаи, когда бухгалтеры игнорируют абсурдные требования, которые присылают из налоговой. Бухгалтеры считают их ошибочными и напрасно.

В требованиях содержатся запросы несуществующих документов. Например, «акт сверок по книгам покупок/продаж с контрагентами».

Но даже на такие требования обязательно отвечать, иначе оштрафуют.

Как правильно отвечать на любые требования налоговиков, бывший сотрудник ОБЭП Иван Кузнецов подробно с образцами и примерами рассказал в курсе повышения квалификации  «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля» 

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