На любое требование из ИФНС нужно обязательно отвечать

Участились случаи, когда бухгалтеры игнорируют абсурдные требования, которые присылают из налоговой. Бухгалтеры считают их ошибочными и напрасно.
В требованиях содержатся запросы несуществующих документов. Например, «акт сверок по книгам покупок/продаж с контрагентами».
Но даже на такие требования обязательно отвечать, иначе оштрафуют.
Как правильно отвечать на любые требования налоговиков, бывший сотрудник ОБЭП Иван Кузнецов подробно с образцами и примерами рассказал в курсе повышения квалификации «Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля»