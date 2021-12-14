Человек дошел до Верховного суда, чтобы обжаловать наказание за прогулку на улице без маски

ВС разъяснил, что на момент наказания масочный режим в регионе уже отменили. Что характерно, наказанием был не штраф, а предупреждение.

Все это происходило в Астраханской области. Губернатор ввел режим повышенной готовности 18 марта 2020 года, а через две недели областное правительство ввело санитарные правила, которые обязали людей соблюдать масочный режим.

Местного жителя поймали на улице без маски 27 июня, а 24 сентября Советский районный суд Астрахани вынес ему предупреждение за нарушение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП. С наказанием он не согласился и решил обжаловать. Апелляция и кассация с ним не согласились, хотя один из доводов был, что 13 августа 2020 года масочный режим в регионе отменили.

Верховный суд указал судам, где они ошиблись — нормы, по которым человеку назначили наказание, на тот момент утратили силу. А значит, по ч. 1 ст. 24.5 КоАП постановление об административном правонарушении нужно прекратить.

По материалам «Право.ру».