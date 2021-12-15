Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

ИП на ПСН и УСН считает общий доход для лимита по патенту

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика ПСН
Версия для печати

Если доход ИП на ПСН в течение года превышает 60 млн рублей, то такой ИП теряет право на патент с его начальной даты. При расчете 60 миллионов учитывают доходы как по ПСН, так и по УСН, если ИП совмещает эти режимы.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/95753 от 26.11.2021.

О том, что надо суммировать доходы по обоим режимам налогообложения, сказано в пункте 6 статьи 346.45 НК.

Таким образом, если вы купили патент на год с 1 января по 31 декабря, нужно учитывать, что:

  • при доходе свыше 60 млн слет с патента произойдет задним числом с 1 января, даже если превышение было в декабре;
  • при УСН ПСН доход для проверки лимита учитывают общий доход, даже если доход по ПСН намного ниже 60 млн.

ВНИМАНИЕ!

Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить