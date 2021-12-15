ИП на ПСН и УСН считает общий доход для лимита по патенту

Если доход ИП на ПСН в течение года превышает 60 млн рублей, то такой ИП теряет право на патент с его начальной даты. При расчете 60 миллионов учитывают доходы как по ПСН, так и по УСН, если ИП совмещает эти режимы.

Разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/95753 от 26.11.2021.

О том, что надо суммировать доходы по обоим режимам налогообложения, сказано в пункте 6 статьи 346.45 НК.

Таким образом, если вы купили патент на год с 1 января по 31 декабря, нужно учитывать, что:

при доходе свыше 60 млн слет с патента произойдет задним числом с 1 января, даже если превышение было в декабре;

при УСН ПСН доход для проверки лимита учитывают общий доход, даже если доход по ПСН намного ниже 60 млн.