ИП на ПСН и УСН считает общий доход для лимита по патенту

Если доход ИП на ПСН в течение года превышает 60 млн рублей, то такой ИП теряет право на патент с его начальной даты. При расчете 60 миллионов учитывают доходы как по ПСН, так и по УСН, если ИП совмещает эти режимы.
Разъяснение дает Минфин в письме № 03-11-11/95753 от 26.11.2021.
О том, что надо суммировать доходы по обоим режимам налогообложения, сказано в пункте 6 статьи 346.45 НК.
Таким образом, если вы купили патент на год с 1 января по 31 декабря, нужно учитывать, что:
- при доходе свыше 60 млн слет с патента произойдет задним числом с 1 января, даже если превышение было в декабре;
- при УСН ПСН доход для проверки лимита учитывают общий доход, даже если доход по ПСН намного ниже 60 млн.
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