Все важное для бухгалтера, что вступает в силу после 1 января — на бесплатном вебинаре завтра

До Нового года осталось две недели. Что после него изменится по налогам, недоимкам, срокам давности, срокам хранения документов и т.д.? Как все это удержать в голове, еще и накануне годовой отчетности?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые последствия Нового года». Он пройдет завтра, 16 декабря, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре разберем самые актуальные вопросы для конца финансового года:

1. Сроки давности:

истекающие после 1 января 2022 г.;

принудительного взыскания недоимки;

взыскания налоговых санкций;

выездной налоговой проверки;

хранения документов;

на возврат (зачет) переплаченных-перевзысканных налогов;

на уточнение налогового платежа (ст.45);

привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

2. Положения, которые вступают в силу или начинают применять с 1 января 2022.

3. Новое в налоговом администрировании и налоговом контроле с 2022 года.

Спикер — Аркадий Брызгалин, генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук.

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