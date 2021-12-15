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Все важное для бухгалтера, что вступает в силу после 1 января — на бесплатном вебинаре завтра

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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До Нового года осталось две недели. Что после него изменится по налогам, недоимкам, срокам давности, срокам хранения документов и т.д.? Как все это удержать в голове, еще и накануне годовой отчетности?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые последствия Нового года». Он пройдет завтра, 16 декабря, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре разберем самые актуальные вопросы для конца финансового года:

1. Сроки давности:

  • истекающие после 1 января 2022 г.;
  • принудительного взыскания недоимки;
  • взыскания налоговых санкций;
  • выездной налоговой проверки;
  • хранения документов;
  • на возврат (зачет) переплаченных-перевзысканных налогов;
  • на уточнение налогового платежа (ст.45);
  • привлечения к уголовной ответственности по налоговым преступлениям.

2. Положения, которые вступают в силу или начинают применять с 1 января 2022.

3. Новое в налоговом администрировании и налоговом контроле с 2022 года.

Спикер — Аркадий Брызгалин, генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук.

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