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«Лента» купит «Утконос» за 20 миллиардов рублей

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Рубрика Общество. Люди. События
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Сеть гипемаркетов «Лента» покупает 100 % уставного капитала онлайн-ретейлера «Утконос». Сделка на 20 млрд рублей одобрена на совете директоров «Ленты».

Чтобы профинансировать эту покупку, «Лента» выпустит дополнительные акции. Они будут размещены по закрытой подписке в пользу «Севергрупп», которая является акционером «Ленты».

Благодаря покупке «Утконоса», «Лента» получит дополнительную платформу по доставке продуктов с лояльной базой покупателей и конкурентными преимуществами, говорится в сообщении ретейлера.

Также теперь «Лента» будет более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

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