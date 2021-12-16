«Лента» купит «Утконос» за 20 миллиардов рублей

Сеть гипемаркетов «Лента» покупает 100 % уставного капитала онлайн-ретейлера «Утконос». Сделка на 20 млрд рублей одобрена на совете директоров «Ленты».
Чтобы профинансировать эту покупку, «Лента» выпустит дополнительные акции. Они будут размещены по закрытой подписке в пользу «Севергрупп», которая является акционером «Ленты».
Благодаря покупке «Утконоса», «Лента» получит дополнительную платформу по доставке продуктов с лояльной базой покупателей и конкурентными преимуществами, говорится в сообщении ретейлера.
Также теперь «Лента» будет более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».
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