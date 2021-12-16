Бухгалтеры любят облачную 1С

У бухгалтеров спросили, какими сервисами для бухгалтерии они пользуются. Выбрали, ожидаемо, 1С. Никакой конкуренции, что ли?

Посмотрите на результаты опроса в «Красном уголке бухгалтера»:

облачная 1С — 52 голоса;

— 52 голоса; Scloud — 10 голосов;

— 10 голосов; Эльба — 4 голоса;

— 4 голоса; 1С сервер/локальная — 3 голоса;

— 3 голоса; Контур Бухгалтерия — 2 голоса;

— 2 голоса; Мое дело — 1 голос;

— 1 голос; Кнопка — 1 голос;

— 1 голос; Модуль бухгальтерия — 1 голос.

Один голос был за «Мне все равно на чем работать, что клиент купит, на том и буду, я профессионал».

Еще в опросе можно было выбрать Фингуру, БухСофт, Тинькофф, Небо — но за них не отдали ни одного голоса.

Редакция «Клерка» провела свой опрос в телеграм-канале. Вот как голоса разделились там: