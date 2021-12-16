Бухгалтеры любят облачную 1С

У бухгалтеров спросили, какими сервисами для бухгалтерии они пользуются. Выбрали, ожидаемо, 1С. Никакой конкуренции, что ли?
Посмотрите на результаты опроса в «Красном уголке бухгалтера»:
- облачная 1С — 52 голоса;
- Scloud — 10 голосов;
- Эльба — 4 голоса;
- 1С сервер/локальная — 3 голоса;
- Контур Бухгалтерия — 2 голоса;
- Мое дело — 1 голос;
- Кнопка — 1 голос;
- Модуль бухгальтерия — 1 голос.
Один голос был за «Мне все равно на чем работать, что клиент купит, на том и буду, я профессионал».
Еще в опросе можно было выбрать Фингуру, БухСофт, Тинькофф, Небо — но за них не отдали ни одного голоса.
Редакция «Клерка» провела свой опрос в телеграм-канале. Вот как голоса разделились там:
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