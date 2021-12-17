Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚡️ Ключевую ставку повысили до 8,5% годовых

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банки
Версия для печати

ЦБ сегодня резко повысил ключевую ставку на 100 базовых пунктов, до 8,5%. Кроме того, там не исключают ее дальнейшего повышения. Действовать новая ставка начнет с 20 декабря.

Причиной регулятор называет высокую инфляцию, которая превзошла октябрьские прогнозы. По состоянию на 13 декабря она составила 8,1%. И потому проводит политику к возврату инфляции до 4%. По прогнозам ЦБ, инфляция снизится до этого показателя к концу 2022 года.

Повышение ключевой ставкой потянет за собой ставки по кредитам и вкладам. По задумке, люди должны будут сберегать деньги на депозитах и меньше брать кредиты.

А если у кого-то в договоре прописана неустойка по ст. 395 ГК, за период действия высокой ставки она будет больше.

ВНИМАНИЕ!

Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить