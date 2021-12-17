⚡️ Ключевую ставку повысили до 8,5% годовых

ЦБ сегодня резко повысил ключевую ставку на 100 базовых пунктов, до 8,5%. Кроме того, там не исключают ее дальнейшего повышения. Действовать новая ставка начнет с 20 декабря.
Причиной регулятор называет высокую инфляцию, которая превзошла октябрьские прогнозы. По состоянию на 13 декабря она составила 8,1%. И потому проводит политику к возврату инфляции до 4%. По прогнозам ЦБ, инфляция снизится до этого показателя к концу 2022 года.
Повышение ключевой ставкой потянет за собой ставки по кредитам и вкладам. По задумке, люди должны будут сберегать деньги на депозитах и меньше брать кредиты.
А если у кого-то в договоре прописана неустойка по ст. 395 ГК, за период действия высокой ставки она будет больше.
ВНИМАНИЕ!
Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу