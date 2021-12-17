⚡️ Ключевую ставку повысили до 8,5% годовых

ЦБ сегодня резко повысил ключевую ставку на 100 базовых пунктов, до 8,5%. Кроме того, там не исключают ее дальнейшего повышения. Действовать новая ставка начнет с 20 декабря.

Причиной регулятор называет высокую инфляцию, которая превзошла октябрьские прогнозы. По состоянию на 13 декабря она составила 8,1%. И потому проводит политику к возврату инфляции до 4%. По прогнозам ЦБ, инфляция снизится до этого показателя к концу 2022 года.

Повышение ключевой ставкой потянет за собой ставки по кредитам и вкладам. По задумке, люди должны будут сберегать деньги на депозитах и меньше брать кредиты.

А если у кого-то в договоре прописана неустойка по ст. 395 ГК, за период действия высокой ставки она будет больше.