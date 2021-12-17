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С 18 декабря вносить изменения в ЕГРЮЛ надо по новой форме

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Рубрика Регистрация бизнеса
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Поменялось заявление Р13014 о регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

Новая форма введена приказом ФНС от 01.11.2021 № ЕД-7-14/948@.

Бланк дополнился разделом по внесению в ЕГРЮЛ сведений о наличии заключенного заемщиком — непубличным АО или ООО договора конвертируемого займа.

Также появился раздел для данных о заимодавце заемщика — ООО и размере его доли в уставном капитале общества, которую он может получить по договору конвертируемого займа.

Кроме того, Р13014 дополнена строками о передаче в доверительное управление доли участника-юрлица или публично-правового образования.

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