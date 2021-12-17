ЦБ хочет запретить покупать криптовалюту

Вариантов, как регулятор поступит с криптовалютами в 2022 году, всего два: либо полностью их запретить в нашей стране, либо легализовать криптообменники и биржи.
Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники близкие к ЦБ.
- По мнению одного из них, ЦБ планирует ограничить только новые покупки цифровых активов.
- Другой близкий к регулятору отмечает, что нынешняя позиция регулятора — полный отказ от любой криптовалюты.
Свое отношение к крипте высказала и глава Центробанка:
«Вы знаете наше отношение к криптовалютам — мягко скажем, скептическое... Поэтому мы, конечно, не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой» — сказала Эльвира Набиуллина.
При этом, эксперты считают, что решение в 2022 году точно примут. И ЦБ либо полностью запретит приобретать и владеть криптовалютой, либо, наоборот ее легализует.
СРОЧНО!
Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина
- Длительность 25 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»