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ЦБ хочет запретить покупать криптовалюту

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Рубрика Криптовалюта
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Вариантов, как регулятор поступит с криптовалютами в 2022 году, всего два: либо полностью их запретить в нашей стране, либо легализовать криптообменники и биржи.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники близкие к ЦБ.

  • По мнению одного из них, ЦБ планирует ограничить только новые покупки цифровых активов.
  • Другой близкий к регулятору отмечает, что нынешняя позиция регулятора — полный отказ от любой криптовалюты.

Свое отношение к крипте высказала и глава Центробанка:

«Вы знаете наше отношение к криптовалютам — мягко скажем, скептическое... Поэтому мы, конечно, не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы. И мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой» — сказала Эльвира Набиуллина.

При этом, эксперты считают, что решение в 2022 году точно примут. И ЦБ либо полностью запретит приобретать и владеть криптовалютой, либо, наоборот ее легализует.

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