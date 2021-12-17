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Путин: у крупного бизнеса растет прибыль и зарплаты сотрудников

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Рубрика Экономика России
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Финансовые показатели большинства крупных компаний пошли вверх. Растущую прибыль бизнес, в том числе, направит на повышение зарплат сотрудникам.

Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда РСПП.

«За январь — сентябрь 2021 года чистая прибыль организаций составила 21,6 трлн рублей. Это на 63,7 % больше, чем в соответствующий период 2019 года, то есть допандемийного. А если сравнить с прошлым годом, то увеличение идёт на 79,6 %», — озвучил статистику президент.

По его словам, бизнес, в первую очередь, направляет растущую прибыль на решение текущих задач, на погашение кредитов и займов, на увеличение зарплат сотрудников.

Зарплаты в реальном выражении растут, заявил президент.

 

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