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Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

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Рубрика Общество. Люди. События
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Законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме, а вот проект о кодах в общественных местах уже прошел первое чтение. Но его должны доработать по поручению президента.

«Работая над столь чувствительными нормами, нормативными актами, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», — сказал Владимир Путин.

По его словам, закон должен быть четким, ясным и понятным.

Доработать закон о применении сертификатов в общественных местах президент поручил Правительству совместно с:

  • Госдумой;
  • Советом Федерации;
  • объединением работодателей;
  • представителями общественности.

По тем нормам, что заложены в проект сейчас, с 1 февраля до 1 июня 2022 года посещать массовые мероприятия, общепит, магазины можно будет только с сертификатом о прививке, перенесенном ковиде или медотводе.

Без QR-кода можно будет попасть только в аптеку или продуктовый магазин.

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