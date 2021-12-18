Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме, а вот проект о кодах в общественных местах уже прошел первое чтение. Но его должны доработать по поручению президента.

«Работая над столь чувствительными нормами, нормативными актами, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», — сказал Владимир Путин.

По его словам, закон должен быть четким, ясным и понятным.

Доработать закон о применении сертификатов в общественных местах президент поручил Правительству совместно с:

Госдумой;

Советом Федерации;

объединением работодателей;

представителями общественности.

По тем нормам, что заложены в проект сейчас, с 1 февраля до 1 июня 2022 года посещать массовые мероприятия, общепит, магазины можно будет только с сертификатом о прививке, перенесенном ковиде или медотводе.

Без QR-кода можно будет попасть только в аптеку или продуктовый магазин.