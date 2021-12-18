Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме, а вот проект о кодах в общественных местах уже прошел первое чтение. Но его должны доработать по поручению президента.
«Работая над столь чувствительными нормами, нормативными актами, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», — сказал Владимир Путин.
По его словам, закон должен быть четким, ясным и понятным.
Доработать закон о применении сертификатов в общественных местах президент поручил Правительству совместно с:
- Госдумой;
- Советом Федерации;
- объединением работодателей;
- представителями общественности.
По тем нормам, что заложены в проект сейчас, с 1 февраля до 1 июня 2022 года посещать массовые мероприятия, общепит, магазины можно будет только с сертификатом о прививке, перенесенном ковиде или медотводе.
Без QR-кода можно будет попасть только в аптеку или продуктовый магазин.
СРОЧНО!
Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина
- Длительность 25 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»