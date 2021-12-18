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В Краснодарском крае с 30 декабря без QR-кода не заселят в отель

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Рубрика Общество. Люди. События
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С 30 декабря туристы смогут заселиться в гостиницы Кубани только предъявив QR-код.

Власти региона намерены изменить требования для гостиниц.

Человек должен будет предъявить либо сертификат с кодом, либо справку о вакцинации.

Летом на кубанских курортах ввели правила, по которым заселиться в отели можно только вакцинированным, переболевшим или тем, кто дает добровольное согласие на прохождение вакцинации.

На практике не более 2 % туристов заселяются с согласием на вакцинацию, остальные приезжают уже вакцинированными.

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