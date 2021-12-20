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Снижают штрафы для малого бизнеса. Проект уже в Думе

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Рубрика КоАП РФ
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В КоАП вносят поправки, по которым малый бизнес будут реже штрафовать, а размер штрафов будет ниже.

В Госдуму внесен правительственный законопроект № 42172-8.

Поправки касаются малого бизнеса из реестра МСП и социально ориентированных НКО.

За первое нарушение будут предупреждать, а не штрафовать.

Исключение — правонарушения, которые связаны:

  • с причинением вреда жизни и здоровью людей;
  • с причинением вреда объектам животного и растительного мира;
  • с причинением вреда окружающей среде;
  • с причинением вреда объектам культурного наследия;
  • с причинением вреда безопасности государства;
  • с угрозой чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • с имущественным ущербом.

Для микро и малых предприятий, а также СОНКО будут вдвое снижены границы штрафов. Штраф для юрлиц будет такой же, как для ИП.

За одно нарушение не будут одновременно штрафовать и сотрудника, и компанию.

Запретят штрафовать бизнес за несколько однотипных нарушений по одному составу в рамках одной проверки.

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