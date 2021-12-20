Снижают штрафы для малого бизнеса. Проект уже в Думе

В КоАП вносят поправки, по которым малый бизнес будут реже штрафовать, а размер штрафов будет ниже.
В Госдуму внесен правительственный законопроект № 42172-8.
Поправки касаются малого бизнеса из реестра МСП и социально ориентированных НКО.
За первое нарушение будут предупреждать, а не штрафовать.
Исключение — правонарушения, которые связаны:
- с причинением вреда жизни и здоровью людей;
- с причинением вреда объектам животного и растительного мира;
- с причинением вреда окружающей среде;
- с причинением вреда объектам культурного наследия;
- с причинением вреда безопасности государства;
- с угрозой чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- с имущественным ущербом.
Для микро и малых предприятий, а также СОНКО будут вдвое снижены границы штрафов. Штраф для юрлиц будет такой же, как для ИП.
За одно нарушение не будут одновременно штрафовать и сотрудника, и компанию.
Запретят штрафовать бизнес за несколько однотипных нарушений по одному составу в рамках одной проверки.
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