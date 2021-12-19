Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В России второй день не выдают права и не регистрируют автомобили. Серверы ГИБДД залило водой

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Автоматизация учета
Версия для печати

МВД продолжает ликвидировать технический сбой, произошедший 18 декабря в Федеральной информационной системе ГИБДД.

По данным портала «МВД медиа», причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. «Серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — говорится в сообщении.

Ожидается, что восстановительные работы будут продолжаться до вечера 19 декабря.

Из-за сбоя 18 декабря в региональных подразделениях ГИБДД были приостановлены регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений. Кроме того, для водителей ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения правил дорожного движения.

В МВД пообещали, что из-за аварии 20 декабря будет объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.

СРОЧНО!

Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина

  • Длительность 25 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить