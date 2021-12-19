В России второй день не выдают права и не регистрируют автомобили. Серверы ГИБДД залило водой

МВД продолжает ликвидировать технический сбой, произошедший 18 декабря в Федеральной информационной системе ГИБДД.
По данным портала «МВД медиа», причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. «Серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — говорится в сообщении.
Ожидается, что восстановительные работы будут продолжаться до вечера 19 декабря.
Из-за сбоя 18 декабря в региональных подразделениях ГИБДД были приостановлены регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений. Кроме того, для водителей ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения правил дорожного движения.
В МВД пообещали, что из-за аварии 20 декабря будет объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.
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