Чем обеспокоены бухгалтеры. Составляем программу обучения на 2022 год: нужна ваша помощь

Какие темы вам важнее сейчас в работе? И главное, на что готовы потратить время?

Друзья, помогите нам выбрать темы, которые вам действительно нужны. У Центра обучения «Клерка» появились курсы повышения квалификации. Выдаем официальные удостоверения, у нас есть образовательная лицензия. Помогите нам выбрать на начало 22 года такую программу обучения, которая вот прямо пушка.

Рассказывайте в комментах, какие темы вам важны. Ну, и покликайте еще, пожалуйста, в нашем опросе.

И еще расскажите, вам больше по душе длинные курсы (поток 1 месяц) или короткие типа вебинаров на несколько часов?