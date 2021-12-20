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Чем обеспокоены бухгалтеры. Составляем программу обучения на 2022 год: нужна ваша помощь

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Какие темы вам важнее сейчас в работе? И главное, на что готовы потратить время?

Друзья, помогите нам выбрать темы, которые вам действительно нужны. У Центра обучения «Клерка» появились курсы повышения квалификации. Выдаем официальные удостоверения, у нас есть образовательная лицензия. Помогите нам выбрать на начало 22 года такую программу обучения, которая вот прямо пушка.

Рассказывайте в комментах, какие темы вам важны. Ну, и покликайте еще, пожалуйста, в нашем опросе.

И еще расскажите, вам больше по душе длинные курсы (поток 1 месяц) или короткие типа вебинаров на несколько часов?

СРОЧНО!

Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина

  • Длительность 25 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

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