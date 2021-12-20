Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

🔥 Каждому россиянину хотят платить по 10 000 рублей в месяц

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Семьи с детьми должны иметь базовый доход. Выплаты от государства планируют внедрить с 2022 года в размере 10 000 рублей в месяц. Такой законопроект сегодня поступил в Госдуму.

Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Как только в семье рождается ребенок, сразу же планируют начинать выплаты на него, на его маму и папу.

Всего на эти цели потребуется 7,2 триллионов рублей в год. Выплаты получат 60 миллионов человек.

Где же взять столько денег? Авторы проекта продумали этот вопрос.

Они внесли в Думу еще один проект — с поправками в НК. Планируется повысить налог на сырьевые товары для экспортеров. Право на вычет по НДС по сырьевым товарам отменят.

Планируется, что деньги, которые получит бюджет от НДС с сырьевых товаров, пойдут на выплату базового дохода семьям с детьми.

СРОЧНО!

Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина

  • Длительность 25 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить