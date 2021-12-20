🔥 Каждому россиянину хотят платить по 10 000 рублей в месяц

Семьи с детьми должны иметь базовый доход. Выплаты от государства планируют внедрить с 2022 года в размере 10 000 рублей в месяц. Такой законопроект сегодня поступил в Госдуму.
Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».
Как только в семье рождается ребенок, сразу же планируют начинать выплаты на него, на его маму и папу.
Всего на эти цели потребуется 7,2 триллионов рублей в год. Выплаты получат 60 миллионов человек.
Где же взять столько денег? Авторы проекта продумали этот вопрос.
Они внесли в Думу еще один проект — с поправками в НК. Планируется повысить налог на сырьевые товары для экспортеров. Право на вычет по НДС по сырьевым товарам отменят.
Планируется, что деньги, которые получит бюджет от НДС с сырьевых товаров, пойдут на выплату базового дохода семьям с детьми.
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