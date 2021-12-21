Население активно берет кредиты из-за Нового года и инфляции

Люди в ноябре 2021 года взяли на 25% кредитов наличными больше, чем в тот же месяц годом раньше.
Такие сведения предоставило «Объединенное кредитное бюро».
За 11 месяцев этого года россияне взяли 17,5 млн кредитов (штук, не рублей). А за 11 месяцев 2020 года — 11 млн кредитов. А если сравнивать с октябрем этого года, то в ноябре число кредитов выросло на 8% (с 1,6 млн до 1,74 млн).
По мнению гендиректора ОКБ Артура Александровича, рост кредитования связан с предновогодними тратами, а также из-за инфляции.
По материалам «ТАСС».
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