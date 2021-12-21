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🏡 Частные дома в 2021 году подорожали на рекордные 13%

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Рубрика Общество. Люди. События
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Средний частный дом сейчас стоит 5,1 млн руб. Причины — пандемия, резкий рост цен на квартиры и подорожание стройматериалов.

Больше всего цены выросли в:

  • Краснодарском крае (+42,6%),
  • Амурской области (+39,6%),
  • Тыве (+39,5%),
  • Хакасии (+35,5%),
  • Томской области (+31,2%),
  • республике Алтай (+30,6%),
  • Пензенской области (+28,8%),
  • Красноярском крае (+27,5%),
  • Смоленской области (+25,1%).

Средний частный дом стоит 5,1 млн рублей. Цена за год увеличилась на 13%, а по сравнению с допандемийным периодом, за два года – на 15,7%.

А вот топ-10 регионов по дороговизне частных домов:

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По словам Павла Луценко, гендиректора портала «МИР КВАРТИР», есть три фактора роста цен:

«Во-первых, пандемия, подстегнувшая интерес к жизни в доме с собственной придомовой территорией, в природном окружении. Во-вторых, стремительный рост цен на квартиры, который побудил и собственников коттеджей поднять ценники. И, в-третьих, подорожание стройматериалов, из-за которого многие люди отказались от строительства собственного частного дома, предпочтя покупку на вторичном рынке».

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