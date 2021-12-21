Маткапитал будут индексировать по-новому

С 1 февраля 2022 года материнский капитал будет индексироваться по фактической, а не прогнозируемой инфляции.

Сегодня опубликован Федеральный закон.

Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ.

До 1 февраля 2022 года размер маткапитала составит:

483 881 рубль за первого ребенка;

639 431 рубль за второго и последующих.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова ранее сообщала, что с учетом инфляции размер маткапитала в 2022 году в случае рождения или усыновления первого ребенка составит 503 237 руб., а в случае рождения второго и последующих детей — 665 009 руб.