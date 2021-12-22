Утвердили формулу накопительной пенсии на 2022 год: пример расчета

В 2022 году считать накопительную пенсию будут путем деления суммы накоплений на 264 месяца.

Принят Федеральный закон от 21.12.2021 № 410-ФЗ «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год».

Выплачивать накопительную пенсию начинают в 55/60 лет, то есть при достижении старого пенсионного возраста.

Платить эту пенсию будут

Но чтобы забрать из ПФР все свои накопления в виде пенсии, потребуется 22 года. То есть мужчина в 82 года, а женщина в 77 лет уже начнут получать пенсию сверх той суммы, что они направили в ПФР, будучи в трудоспособном возрасте.

Вместо накопительной пенсии можно забрать все свои накопления разом. Но сделать это могут не все.

Сначала считают размеры накопительной пенсии и страховой. Если накопительная меньше 5 % от страховой, то деньги отдадут одной суммой. Если больше — будут платить накопительную пенсию.

Пример 1

У Иванова страховая пенсия будет 15 500 руб., а пенсионных накоплений у него 26 400 руб.

Накопительная пенсия составит 26 400 / 264 = 100 руб. Это 0,6 % от страховой, то есть меньше 5 %. Значит свои 26,4 тыс. Иванов получит одной суммой.

Пример 2

У Петрова страховая пенсия будет 21 000 руб., а пенсионных накоплений у него 396 000 руб.

Накопительная пенсия составит 396 000 / 264 = 1 500 руб. Это 7,1 % от страховой, то есть больше 5 %. Значит свои 396 тыс. Петров единовременно не получит. Ему назначат накопительную пенсию и будут платить по 1 500 руб. в месяц.