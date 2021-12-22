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📃 С 29 декабря иностранцам будут выдавать патенты на работу по новой форме

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Рубрика Трудовые отношения
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Утвердили новую форму обычного патента и в виде карты с электронным носителем.

Опубликован приказ МВД от 02.11.2021 № 805.

Теперь патент на работу будет включать QR-код в качестве цифрового идентификатора.

Новые формы патента вступят в силу с 29 декабря 2021 года. При этом старые бланки продолжат выдавать до полного их израсходования.

Новый бланк патента размером 9,3 х 13 см выглядит так:

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