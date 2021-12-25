Люди без QR-кодов тоже должны платить имущественные налоги

Обязанность по уплате налогов не ставится в зависимость от наличия или отсутствия QR-кодов.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-05-03-01/97795 от 02.12.2021.
Человек, у которого есть имущество, обязан нести бремя по его содержанию, в том числе платить налоги.
Налоговая база по имущественным налогам основана на стоимости имущества и мощности авто, что соответствует принципу справедливости.
В общем, физлица должны платить:
- налог на имущество физлиц;
- земельный налог;
- транспортный налог
за принадлежащее им имущество.
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