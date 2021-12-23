Вознаграждение от банка за объем продаж не относится к ПСН

Даже если ИП на патенте занимается только розничной торговлей, это не значит, что все его доходы идут в рамках ПСН. Выплаты от банка, например, будут облагаться по ОСНО или УСН.

Речь идет о вознаграждении, которое банк платит предпринимателю за объем розничных продаж в кредит.

Такой доход ИП не может учитывать в рамках ПСН. Он будет облагаться НДФЛ, сообщает Минфин в письме № 03-11-11/97566 от 01.12.2021.

При этом ИП должен вести раздельный учет доходов и расходов по разным системам налогообложения.

Добавим, что если ИП перешел на УСН, то побочных доходы, не подходящие под ПСН, будут у него облагаться налогом по упрощенке.