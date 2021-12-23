Исправленную бухотчетность можно будет сдавать до 31 июля

Установили единый пресекательный срок для сдачи исправленной бухотчетности в ГИР БО — 31 июля года, следующего за отчетным годом.
Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект с поправками в закон о бухучете.
Если исправленная отчетность утверждена после 31 июля, то сдать ее в ГИР БО надо в течение 10 рабочих дней. Крайний срок сдачи при этом — 31 декабря.
Сейчас срок сдачи исправленного баланса в законе не прописан. Из-за этого пользователи ресурса не могут быть на 100 % уверены в актуальности информации.
Еще одна поправка — введение случаев, когда доступ к данным из ГИР БО будет закрыт. Определять такие случаи будет правительство.
Например, это данные компаний, на которые наложены санкции другими странами, или которые относятся к оборонке.
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