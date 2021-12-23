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🐠 Рыбные консервы хотят маркировать

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Рубрика Маркировка товаров
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Власти намерены провести эксперимент по маркировке некоторых видов рыбной продукции. Проект постановления правительства рассмотрят в 2022 году.

Этот вопрос обсуждался на госкомиссии по антиконтрафакту, которую провел глава Минпромторга Денис Мантуров.

В список такой продукции, подлежащей маркировке, хотят включить:

  • консервы и пресервы;
  • красную икру;
  • продукцию из осетровых.

Сейчас на рыбном рынке теневой сектор составляет до 26 %. Власти считают, что маркировка поможет эффективно бороться с нелегальной продукцией.

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