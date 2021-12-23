🐠 Рыбные консервы хотят маркировать

Власти намерены провести эксперимент по маркировке некоторых видов рыбной продукции. Проект постановления правительства рассмотрят в 2022 году.
Этот вопрос обсуждался на госкомиссии по антиконтрафакту, которую провел глава Минпромторга Денис Мантуров.
В список такой продукции, подлежащей маркировке, хотят включить:
- консервы и пресервы;
- красную икру;
- продукцию из осетровых.
Сейчас на рыбном рынке теневой сектор составляет до 26 %. Власти считают, что маркировка поможет эффективно бороться с нелегальной продукцией.
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