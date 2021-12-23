Изменили сроки сдачи статотчетов

Для некоторых статотчетов теперь будет не предельный срок сдачи, а период, в течение которого необходимо сдать отчет.

То есть будет не только крайняя дата сдачи, но и начальная.

Опубликован приказ Росстата № 925 от 17.12.2021. В нем перечень из более чем 200 форм.

Например, форму № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профзаболеваниях» надо было сдавать до 25 января. По новым правилам срок ее сдачи — с 1-го рабочего дня, следующего за отчетным годом, по 25 января.

Квартальную форму № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» надо сдавать с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода.

Для квартальной формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» срок сдачи — с 1 рабочего дня по 15-е число после отчетного периода.

Годовую форму № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» надо сдавать с 1-го рабочего дня после отчетного периода по 31 января.