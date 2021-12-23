Путин заявил о восстановлении экономики

Снижается безработица, растут доходы людей, восстанавливается экономика, сказал Владимир Путин.

Экономика России оказалась более готовой к коронавирусному шоку, чем экономики других стран. Спад составил всего 3 % и восстановление идет быстро.

Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Рост ВВП ожидается на уровне 4,5 %.

Растут зарплаты россиян в реальном выражении. Рост реальных доходов граждан составит 3,5 %.

Снизился уровень безработицы. Он стал ниже допандемийного уровня (снижение с 4,6 % до 4,3 %).