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Путин рассказал о соцподдержке россиян

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Рубрика Социальные пособия
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Бюджет России — социально направленный, заявил Владимир Путин.

На соцподдержку россиян потратили почти 5,5 % ВВП.

Власти ввели пособия на детей от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, материнский капитал на первого ребенка, пособие беременным, повысили МРОТ и прожиточный минимум.

Единовременные выплаты получили семьям с детьми и пенсионеры. В прошлом году на все эти цели было направлено 4,5 триллионов рублей.

Людей поддерживаю как напрямую, так и через бизнес, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Бизнесу давали госпомощь с условием сохранения рабочих мест.

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