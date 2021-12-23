Путин рассказал о соцподдержке россиян

Бюджет России — социально направленный, заявил Владимир Путин.

На соцподдержку россиян потратили почти 5,5 % ВВП.

Власти ввели пособия на детей от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, материнский капитал на первого ребенка, пособие беременным, повысили МРОТ и прожиточный минимум.

Единовременные выплаты получили семьям с детьми и пенсионеры. В прошлом году на все эти цели было направлено 4,5 триллионов рублей.

Людей поддерживаю как напрямую, так и через бизнес, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Бизнесу давали госпомощь с условием сохранения рабочих мест.