Противников вакцинации будут убеждать, а не наказывать

Путина спросили, не надо ли ввести уголовное наказание за призывы против вакцинации. Не надо, ответил президент.
Путин считает, что надо с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо объяснять им необходимость вакцинации.
Да, возможно заражения после прививки, после заболевания, сказал президент. Но таких только 1 % из заболевших и 3 — 4 % из вакцинированных. Прививки нужны.
Людям надо это разъяснять. Другие способы (введение ответственности) контрпродуктивны.
Например, в Германии усилили ответственность, а уровень вакцинации все равно низкий.
Бороться надо с нарушениями — подделкой сертификатов о вакцинации, заявил президент.
В общем, надо разъяснять и убеждать, а не наказывать тех, кто выступает против вакцинации.
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