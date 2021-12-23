Противников вакцинации будут убеждать, а не наказывать

Путина спросили, не надо ли ввести уголовное наказание за призывы против вакцинации. Не надо, ответил президент.

Путин считает, что надо с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо объяснять им необходимость вакцинации.

Да, возможно заражения после прививки, после заболевания, сказал президент. Но таких только 1 % из заболевших и 3 — 4 % из вакцинированных. Прививки нужны.

Людям надо это разъяснять. Другие способы (введение ответственности) контрпродуктивны.

Например, в Германии усилили ответственность, а уровень вакцинации все равно низкий.

Бороться надо с нарушениями — подделкой сертификатов о вакцинации, заявил президент.

В общем, надо разъяснять и убеждать, а не наказывать тех, кто выступает против вакцинации.