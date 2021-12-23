Неработающим родителям хотят платить пособие на детей

С 2022 года планируют ввести ежемесячную выплату в связи с рождением детей для родителя, который признан безработным.

В Госдуму внесен законопроект. Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».

Платить новое пособие планируют безработным, у которых доход на члена семьи ниже трех прожиточных минимумов. Размер пособия — прожиточный минимум на ребенка.

Платить пособие будут с рождения ребенка до 18 лет, если мама или папа не работают, а занимаются воспитанием детей.

В пояснительной записке говорится, что этот проект направлен на поддержку наименее защищенной группы граждан — неработающих родителей.