Неработающим родителям хотят платить пособие на детей

С 2022 года планируют ввести ежемесячную выплату в связи с рождением детей для родителя, который признан безработным.
В Госдуму внесен законопроект. Авторы проекта — депутаты от «Справедливой России».
Платить новое пособие планируют безработным, у которых доход на члена семьи ниже трех прожиточных минимумов.
Размер пособия — прожиточный минимум на ребенка.
Платить пособие будут с рождения ребенка до 18 лет, если мама или папа не работают, а занимаются воспитанием детей.
В пояснительной записке говорится, что этот проект направлен на поддержку наименее защищенной группы граждан — неработающих родителей.
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