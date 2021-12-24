А чем, кроме «Клерка», бухгалтеры пользуются в работе?

Мы годами спрашиваем бухгалтеров, что помогает им в работе. К работе с аудиторией в таком ключе неожиданно подключился и «Консультант Плюс».
Шлют вот такой опрос клиентам.
Давайте-ка и в нашем опросе покликайте. Какими инструментами пользуетесь в работе?
УСПЕЙТЕ ДО НГ!
Самый посещаемый курс «Клерка» про управленческий учет проходят уже более 100 ваших коллег. Успейте записаться на курс по старой цене 2021 года. Потом – дороже. Оплатите сейчас, учитесь в 2022 году в удобном потоке.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»