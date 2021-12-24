А чем, кроме «Клерка», бухгалтеры пользуются в работе?

Мы годами спрашиваем бухгалтеров, что помогает им в работе. К работе с аудиторией в таком ключе неожиданно подключился и «Консультант Плюс».

Шлют вот такой опрос клиентам.

Давайте-ка и в нашем опросе покликайте. Какими инструментами пользуетесь в работе?