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А чем, кроме «Клерка», бухгалтеры пользуются в работе?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы годами спрашиваем бухгалтеров, что помогает им в работе. К работе с аудиторией в таком ключе неожиданно подключился и «Консультант Плюс».

Шлют вот такой опрос клиентам.

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Давайте-ка и в нашем опросе покликайте. Какими инструментами пользуетесь в работе?

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