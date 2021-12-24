👪 Родители должны платить налоги за детей

Некоторых удивляет, почему налоговики требуют уплату налогов даже с детей, ведь дети не работают и своих денег у них нет. Люди адресуют свои вопросы в ФНС, и получают один и тот же ответ — да, дети тоже должны платить налоги.

Опубликовано письмо ФНС № БС-2-21/1803@ от 20.12.2021.

В нем говорится, что налогоплательщик должен сам платить налоги, но у детей есть законные представители — их родители.

Поэтому если у ребенка есть имущество, то управлять им, и в том числе платить за него налоги, должны родители.

Так что избежать налога, оформив недвижимость на ребенка, не получится. Платить все равно придется.