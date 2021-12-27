Меняются правила подсчета стажа для больничного

Период исполнения полномочий сенатором включат в стаж для больничных.
На федеральном портале опубликован проект поправок.
Правила подсчета стажа утверждены приказом Минтруда № 585н от 09.09.2020.
Сейчас там упоминается период работы члена Совета Федерации.
Но недавно были изменения в законах и теперь члены СФ — это сенаторы. Поэтому требуется внести поправки в нормативные акты, чтобы заменить понятие «член Совета Федерации» на понятие «сенатор Российской Федерации».
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