ФСБУ 25/2018 по аренде изменится с 2023 года

В 2022 году начинает применяться ФСБУ 25 по аренде, а на 2023 год запланировано вступление в силу поправок в это ФСБУ. В 2024 году заработают поправки в ФСБУ по капвложениям.
Минфин подготовил новую программу разработки ФСБУ на 2022 — 2026 годы.
Проект опубликован на федеральном портале.
Приводим всю программу целиком:
№ п/п
Рабочее наименование проекта стандарта
Срок представления уведомления о разработке проекта стандарта
Срок представления проекта стандарта в Совет по стандартам бухгалтерского учета
Предполагаемая дата вступления стандарта в силу для обязательного применения
Ответственные исполнители (разработчики проектов стандартов)
1. Разработка федеральных стандартов бухгалтерского учета
1.1
Нематериальные активы
представлено
представлен
2024
Фонд «НРБУ «БМЦ»
1.2
Бухгалтерская отчетность
представлено
представлен
2025
Минфин России
1.3
Инвентаризация
II кв. 2022 г.
IV кв. 2022 г.
2025
Минфин России
1.4
Доходы
представлено
IV кв. 2022 г.
2025
НП «ИПБ России»
1.5
Расходы
IV кв. 2022 г.
I кв. 2023 г.
2025
НП «ИПБ России»
1.6
Некоммерческая деятельность
представлено
представлен
2026
Фонд «НРБУ «БМЦ»
1.7
Долговые затраты
III кв. 2023 г.
I кв. 2024 г.
2026
Минфин России
1.8
Финансовые инструменты
представлено
I кв. 2025 г.
2027
Фонд «НРБУ «БМЦ»
1.9
Участие в зависимых организациях и совместная деятельность
II кв. 2025 г.
III кв. 2025 г.
2027
Минфин России
1.10
Биологические активы
III кв. 2025 г.
I кв. 2026 г.
2028
НП «ИПБ России»
2. Разработка изменений в федеральные стандарты бухгалтерского учета
2.1
Изменения в ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
I кв. 2022 г.
I кв. 2022 г.
2023
Минфин России
2.2
Изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
представлено
представлен
2024
Минфин России
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