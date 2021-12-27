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Хотим ваши отзывы о сервисе ЮKassa

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Рубрика Платежные системы
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«Клерку» нужны ваши отзывы о сервисе ЮKassa для «Рейтинга компаний».

  • ЮMoney — IT-компания, занимается электронными платежами в интернете и не только, создаёт и поддерживает финансовые сервисы для людей и бизнеса.
  • ЮKassa — сервис ЮMoney, запущен в 2013 году. Отвечает за платежи для бизнеса. Ранее назывался «Яндекс.Касса».

В интернете отзывы разные. Кто-то доволен:

1

А есть недовольные:

2

На «Клерке» отзывов о ЮKassa пока нет, вы можете быть первыми. Расскажите ваши впечатления.

Ждем ваши отзывы.

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