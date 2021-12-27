Хотим ваши отзывы о сервисе ЮKassa

«Клерку» нужны ваши отзывы о сервисе ЮKassa для «Рейтинга компаний».
- ЮMoney — IT-компания, занимается электронными платежами в интернете и не только, создаёт и поддерживает финансовые сервисы для людей и бизнеса.
- ЮKassa — сервис ЮMoney, запущен в 2013 году. Отвечает за платежи для бизнеса. Ранее назывался «Яндекс.Касса».
В интернете отзывы разные. Кто-то доволен:
А есть недовольные:
На «Клерке» отзывов о ЮKassa пока нет, вы можете быть первыми. Расскажите ваши впечатления.
Ждем ваши отзывы.
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