Резиденты ОЭЗ не платят налог на имущество

Имущество, учитываемое на балансе организации — резидента особой экономической зоны, 10 лет не облагается налогом. Если компания лишается статуса резидента — будет налог на имущество.
Разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/17768@ от 17.12.2021.
Для льготы должны выполняться условия:
- организация включена в реестр резидентов ОЭЗ;
- имущество приобретено для работы в ОЭЗ, располагаться на территории ОЭЗ, с момента принятия на баланс имущества прошло не более 10 лет.
Если через суд компанию лишили статуса резидента ОЭЗ, то ее имущество облагается налогом на общих основаниях.
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