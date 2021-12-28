Резиденты ОЭЗ не платят налог на имущество

Имущество, учитываемое на балансе организации — резидента особой экономической зоны, 10 лет не облагается налогом. Если компания лишается статуса резидента — будет налог на имущество.

Разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/17768@ от 17.12.2021.

Для льготы должны выполняться условия: организация включена в реестр резидентов ОЭЗ;

имущество приобретено для работы в ОЭЗ, располагаться на территории ОЭЗ, с момента принятия на баланс имущества прошло не более 10 лет.

Если через суд компанию лишили статуса резидента ОЭЗ, то ее имущество облагается налогом на общих основаниях.