У бухгалтеров появилась своя книга. Нет, не НК. Веселее

Бухгалтеры с «Клерка» пишут книги. Вот «Бухгалтерия Ада» книгу выпустила. Она уже на Литресе. Всего 299 руб., берите, не думайте.
Честно, это не реклама. Авторы — Ольга Ганюшкина и Анастасия Перевалова собрали все, что они писали в блоге. Офигенное чтение! Главред «Клерка» надорвала животик (а он ей на НГ праздники еще для оливье бы пригодился).
В книге нет советов по ведению бизнеса или секретов составления отчетов в конце месяца. Там про то, с чем вы сталкиваетесь как бухгалтеры каждый день: адище налоговых поправок, сатанинский схематоз от директора, инспекторы, которые хотят, чтобы вы горели на девятом кругу Преисподней.
Книгу можно приобрести как в электронном, так и в бумажном виде.
НДС – 2022
Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>