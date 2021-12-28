У бухгалтеров появилась своя книга. Нет, не НК. Веселее

Бухгалтеры с «Клерка» пишут книги. Вот «Бухгалтерия Ада» книгу выпустила. Она уже на Литресе. Всего 299 руб., берите, не думайте.

Честно, это не реклама. Авторы — Ольга Ганюшкина и Анастасия Перевалова собрали все, что они писали в блоге. Офигенное чтение! Главред «Клерка» надорвала животик (а он ей на НГ праздники еще для оливье бы пригодился).

В книге нет советов по ведению бизнеса или секретов составления отчетов в конце месяца. Там про то, с чем вы сталкиваетесь как бухгалтеры каждый день: адище налоговых поправок, сатанинский схематоз от директора, инспекторы, которые хотят, чтобы вы горели на девятом кругу Преисподней.

Книгу можно приобрести как в электронном, так и в бумажном виде.